Neue Hotelanlage entsteht an der Saarschleife

Der Baustoff: Holz, dazu viel Glas, das die Natur ins Zimmer bringt. So sieht der Plan für das neue Naturhotel aus, das zwischen der Rehaklinik und dem Baumwipfelpfad in Orscholz stehen soll. „Wir wollen die runde Bauweise des Baumwipfelpfades aufnehmen und ihn entlang der Cloefstraße widerspiegeln“, verrät Sven Becker, Geschäftsführer der Investor-Firma Glamping GmbH aus Kleinblittersdorf.

Dazu sind nach seiner Darstellung 15 Quadratmeter große Unterkünfte für gehobenes Camping in freier Natur vorgesehen. Laufe alles nach Plan, könnte kommendes Jahr mit dem Bau begonnen werden. Die Investitionssumme beziffert er auf einen zweistelligen Millionenbetrag. „Mit einer Ansiedlung an der Saarschleife, nahe der Saarland-Therme und Bliesgau wären wir an den Top-Standorten im Saarland vertreten“, sagt Becker. Noch sei man nicht Eigentümer des Geländes in Orscholz. Doch Planungen, wie die Anlage einmal aussehen könnte, haben er und seine Leute schon auf den Weg gebracht.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Mettlacher Gemeinderat den Weg für das Projekt frei gemacht und in einem ersten Schritt den Bebauungsplan genehmigt. „Es soll neben der Reha-Klinik hochgezogen werden, auf dem Terrain, auf dem 2003 der Standort der ersten europäischen Kinderklinik geplant war“, sagte Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer. Nachdem dieses Projekt, das auf rund 50 Millionen veranschlagt war, geplatzt war, lag das Gelände über 15 Jahre brach. Mit der Anlage auf einer Fläche von 2,5 Hektar erhalte Orscholz nach Worten von Bürgermeister Kiefer endlich mehr Unterkünfte für Gäste, was man sich gewünscht habe

„Der Standort ist aufgrund seiner Lage für eine solche Nutzung prädestiniert.“ Das Naturhotel werde der Investor zur Straße hin bauen, mit allen Nebenanlagen, Stellplätzen und einer Tiefgarage, die Glamping-Unterkünfte in der Natur. „Die Anlage soll in zwei Stufen realisiert werden. Im ersten Step sind 75 Zimmer, und im zweiten Bauabschnitt wiederum 75 Zimmer, also gesamt 300 Betten geplant, welche je zur Hälfte auf den Bereich Glamping und Naturhotel aufgeteilt werden“, verriet der Verwaltungschef. Bislang seien das nur Vorentwürfe, die sich in Ansicht und Grundrissen bis zur endgültigen Werksplanung noch ändern können, sagte der Verwaltungschef auf SZ-Anfrage.

„Gut, dass was passiert“, kommentierte CDU-Fraktionschef Michael Thieser das Projekt. Lange habe man darauf gewartet, dass ein Investor ein Hotel in Orscholz plane. Hans-Josef Uder, Chef der neuen SPD-Fraktion stimmte zu. Der Sozialdemokrat sprach von einer sinnvollen Nutzung. Die Unterkünfte des Glamping-Resorts bezeichnete er als Meilenstein. Die ersten dieser Unterkünfte sind in der Umgebung der Saarland-Therme dieses Jahr aufgestellt worden.

Erklärtes Ziel war es nach den Worten von Reinhard Halberstadt, FDP, immer, ein zweites Hotel in Orscholz zu eröffnen, da es zu wenig Betten für das Cloef-Atrium als Kongress-Zentrum gibt.

„Das Hotel sieht gut aus“, befand Joachim Badelt, Vorsitzender der Freien Bürger Mettlach (FBM). Die „Heinzelmännchen-Häuser“, wie er die Unterkünfte des Glamping-Resorts nannte, lehnte er an dieser Stelle allerdings ab. „Für diese Mischung aus Zelt und Weinfass ist auf dem Scheuerhof Platz genug.“

Für die Zustimmung bei drei Enthaltungen bedankte sich Esther Leick von der neuen SPD-Fraktion: „Das Hotel wird kein Betonklotz, sondern es ist aus Holz, also reiner Natur.“

Die Ansiedlung eines neuen Hotels im Ort wertet auch Hermann Kiefer, ehemaliger Ortsvorsteher von Orscholz, positiv. Mit seiner Realisierung werde ein Jahrzehnte lang gehegter Wunsch war, sagte er. Eine Forderung treibt ihn jedoch um: Weder dem Varadeser Platz noch den öffentlichen Wegen dürfe es mit dem Bau der Hotelanlage ans Leder gehen.

