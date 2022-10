Gemeinderat Mettlach diskutiert über Windenergie : Thema sorgt seit langem für Streit: Mettlach diskutiert heute über Standorte für Windräder

Gebiete, auf denen sich Windräder drehen könnten, sind Thema im Mettlacher Gemeinderat. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mettlach Wie geht es mit dem Teilflächennutzungsplan Windenergie weiter? Diese Frage diskutiert der Mettlacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Oktober, 18 Uhr, im Cloef-Atrium in Orscholz. Ende vergangenen Jahres waren die Fraktionen mehrheitlich übereingekommen, den Plan neu auszuweisen.

Von Margit Stark

Grund für den Schritt: Anfang Februar 2020 hatte das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes den Flächennutzungsplan für unwirksam erklärt, den der Gemeinderat im Mai 2017 beschlossen hatte. Geklagt hatte ein Windkraftanlagenbetreiber. Um Herr des Verfahrens zu bleiben, sagte die Mehrheit des Rates vor rund elf Monaten Ja zu einem neuen Start des Verfahrens. In seiner Sitzung Ende September kam der Bauausschuss überein, dass der Gemeinderat zunächst im Grundsatz über die Fortführung des Verfahrens beraten und unter Berücksichtigung der angepassten Flächenkulisse beschließen sollte. Das geht aus der Tischvorlage zu der Sitzung des Gemeinderates hervor. So sollen Teilflächen des Terrains Holscheider Wald/Wintersteinchen aus der Konzentrationsflächenplanung herausgenommen und die Fläche „Renglischberg“ mit zwei Anlagen im Bestand in die Planung aufgenommen werden.

Einvernehmen herrschte laut der Tischvorlage dass die östlichen Teilfläche auf der Gemarkung Faha herausgenommen werden soll. Bei der Aufstellung des neuen Planes spiele das „Windenergie-an-Land-Gesetz“ eine Rolle, das Bundestag und Bundesrat im Juli verabschiedet haben und das am 1. Februar kommenden Jahres in Kraft tritt. Es sieht vor, dass bis 2032 die Länder zwei Prozent der Fläche für Windenergie ausweisen müssen. „Mit der anstehenden Errichtung der genehmigten Windenergieanlagen im Windpark Wintersteinchen werden sich auf dem Gebiet der Gemeinde Mettlach 17 Anlagen im Betrieb befinden“, heißt es in der Vorlage weiter. Diese generieren demnach eine Gesamtleistung von 41,6 Megawatt. Alleine der Zuwachs durch die vier neuen Anlagen des Windparkes Wintersteinchen decke den Strombedarf von rund 8000 weiteren Haushalten. Der Strom, der auf dem Gebiet der Gemeinde durch Windräder erzeugt werde, könne zukünftig den Bedarf von deutlich mehr als 20 000 Haushalten decken.

Die Windenergie beschäftigt den Rat nach den Worten von Joachim Badelt, Fraktionschef der Freien Bürger Mettlach (FBM), in einem weiteren Tagesordnungspunkt. Ratsmitglieder berichten laut Badelt über die Akteneinsicht, die im Juni zum Thema Windpark Wintersteinchen erhalten haben. Demnach hatten die FBM im April Bürgermeister Daniel Kiefer, gebeten, in die Akten einzusehen. Als Grund nennt Badelt mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in dem Nutzungsvertrag, den die Gemeinde und der Windkraftbetreiber ABO Wind im Juni 2016 abgeschlossen haben. Eine Bürgerbeteiligung, die der Gemeinderat Mettlach beschlossen habe, sei im abschließend unterschriebenen Vertrag nicht mehr enthalten.