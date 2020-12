Hundesteuererhöhung ebenfalls Thema : Mettlach: Rat beschließt Haushalt für 2021

Mettlach Der Gemeinderat von Mettlach hat den Haushalt für das Jahr 2021 gebilligt. In der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend im Cloef-Atrium enthielten sich bei der Abstimmung über den Etat fünf Ratsmitglieder, die übrigen Gemeinderäte billigten den Haushaltsentwurf der Verwaltung.

Der Haushalt ist auch im kommenden Jahr stark geprägt von den Auflagen im Rahmen der Haushaltssanierung, die sich aus den Vorgaben des Saarlandpakts ergeben. Kritik gab es aus den Reihen von Grünen, Linkspartei und Freien Bürgern Mettlach (FBM) vor allem an der vorgesehenen Erhöhung der Hundesteuersätze. So soll die Steuer auf den ersten Hund in Mettlach von 50 auf 70 Euro pro Jahr steigen – eine Erhöhung um 40 Prozent, wie FBM-Fraktionssprecher Joachim Badelt monierte. Die FBM vermisse zudem ökologische Akzente in dem Zahlenwerk, auch würden die Ortsteile nicht in gleicher Weise bei Investitionen berücksichtigt. Auch Linken-Vertreter Christof Schuster lehnte die Hundesteuer-Erhöhung ab. Er mahnte an, die Gemeinde solle sich nicht zu sehr auf kommerziellen Fremdenverkehr fokussieren, sondern sich einem fairen, sanften Tourismus verschreiben. Vertreter von CDU und SPD hoben indes hervor, dass trotz enger Spielräume weiter in die Ortsteile investiert werden könne.