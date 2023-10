Für mehr Sicherheit auf der Straße Wenn Autobahn-Tunnel gesperrt ist: Mettlach fordert Ampeln auf Straße zwischen Wehingen und Borg ein

„Damals wurde versprochen, an der Strecke Ampeln zu installieren, um das gefahrlose Überqueren der Straße zu ermöglichen“, sagte CDU-Fraktionschef Michael Thieser, der eine Diskussion über den Punkt beantragt hatte. Er bekräftigte die Forderung der Ortsvorsteher von Borg, Büschdorf, Eft-Hellendorf, Tünsdorf und Wehingen, Ampeln aufzustellen, wenn der Pellinger Tunnel wegen eines Unfalls oder wegen Wartungsarbeiten gesperrt wird. Unterstützt wurde sein Vorstoß von SPD-Fraktionschef Uwe François und FDP-Fraktionschef Reinhard Halberstadt. François warb für so genannte Schlafampeln, die Strom sparen. Nach Ansicht von Grünen-Fraktionschef Georg Dillschneider sollte die ökologischste Variante an Sicherheitsampeln gewählt werden.