Eine Kapsel für 50 Cent : Statt Kaugummis gibt‘s jetzt Bienenfutter

Bürgermeister Daniel Kiefer und Mettlachs Ortsvorsteher Heiner Thul am neuen Bienenfutterautomaten Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach

Mettlach Gemeinde Mettlach hat alte Süßigkeiten-Automaten umgerüstet. Für 50 Cent gibt‘s ab 12. März Blumensamen in Mettlach, Saarhölzbach, Tünsdorf, Wehingen und Weiten.

Fünf neue Bienenfutterautomaten stehen ab sofort in den Ortsteilen der Gemeinde Mettlach und laden ein, Nachhaltigkeit und Artenvielfalt im Vorbeigehen aktiv zu unterstützen. Bei einer Spende von 50 Cent lassen sich aus den umfunktionierten Kaugummiautomaten Kapseln mit Samenmischungen ziehen, die auf den naheliegenden Grünflächen verteilt werden können, um so für Insekten wertvolle Blühwiesen zu erschaffen. Die wiederauffüllbaren Samenkapseln sind danach in den Rückgabebehälter zu geben, damit sie erneut aufgefüllt werden können.

Die Idee, die Bienenautomaten auch in der Gemeinde Mettlach zu betreiben, kam von Jagdvorsteher Daniel Kiefer, der sich sodann in seiner Position als Bürgermeister der Gemeinde mit den Betreibern der Automaten und den Ortsvorstehern ausgetauscht hat, wie und wo man das Projekt realisieren kann. So wurden die Automaten über den vergangenen Winter aufgestellt, um jetzt rechtzeitig im Frühling in Betrieb zu gehen. Den ersten Automaten hat die Jagdgenossenschaft Mettlach dem Ortsteil Saarhölzbach gespendet. Die übrigen Ortsteile wurden angeschrieben, ob sie ein solches Gerät über Ihr Ortsratsbudget oder die Jagdpacht anschaffen wollen.

Info In jedem Ortsteil gibt es einen Futterautomaten In der Gemeinde Mettlach stehen insgesamt fünf Bienenfutterautomaten: in Mettlach am Spielplatz nahe dem Rathaus, in Saarhölzbach auf dem Dorfplatz nahe des Bürgerhaus, in Tünsdorf vor dem Eingang zur Kita, in Wehingen vor dem Bürgerhaus und in Weiten auf dem Parkplatz vor der Halle/Kindergarten.

„Der Schutz unserer Artenvielfalt und besonders der Bienen und anderer Insekten ist ein häufig unterschätztes Problem. Die Bienenautomaten bieten die perfekte Möglichkeit, in einem interessanten und interaktiven Umfeld auf dieses doch sehr ernste Thema aufmerksam zu machen und gleichzeitig ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen.“, findet Bürgermeister Daniel Kiefer.

Mit einem umgebauten, knallgelben Kaugummiautomaten in Dortmund startete im Herbst 2019 der erste Bienenautomat mit einer Samenmischung und Krokusknollen zum Ziehen. Inzwischen ist ein bundesweites Netzwerk mit regional angepassten Mischungen und vielen Standorten entstanden.

Ziel der Aktion ist es, mehr Blütenvielfalt für heimische Bestäuber-Insekten in unsere Orte zu bringen. Zudem Aufmerksamkeit für das Thema lokaler Schutz biologischer Vielfalt in Siedlungsgebieten zu erzeugen. Die Automaten mit wiederverwendbaren Mehrweg-Kapseln gibt es inzwischen an über 100 Orten in Deutschland.

Die Automaten werden in liebevoller Handarbeit aus gebrauchten Teilen aufgearbeitet und erstrahlen anschließend wieder in einem markanten Gelb. An der Kooperation sind die Bienenretter Manufaktur, die Füllware mit Samen liefert, und das Bienenretter-Projekt von FINE Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung e.V. zur fachlichen Unterstützung beteiligt. Mit einem Beitrag jeder verkauften Kapsel wird Nachhaltigkeitsbildung des gemeinnützigen Bienenretter-Projekts gefördert.

Die Auswirkungen des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft sind dramatisch für die Wildbienen. In Europa ist mittlerweile fast jede zehnte Wildbienenart vom Aussterben bedroht. Und nicht nur die Arten werden weniger, auch die Populationen schrumpfen. Bienen sind aber die Grundlage unserer Ernährung und unverzichtbar für die Ökosysteme. Zwei Drittel unserer Nahrungspflanzen sind auf Bestäubung angewiesen. Aber auch die Bestäubung von Wildpflanzen ist wichtig, denn diese sind die Nahrungsgrundlage für sehr viele Insekten, Vögel und Säugetiere. Mit dem Bienensterben ist das Funktionieren des Ökosystems in Gefahr.

Startschuss für die Bienenautomaten ist der „Pflanz-eine-Blume-Tag“ am 12. März. Bis dahin sind alle Automaten befüllt und einsatzbereit und laden die Bürgerinnen und Bürger ein, während des Spaziergangs im Ort spontan selbst zu Bienenrettern zu werden.

„Als aktiver Jäger liegt mir das Gleichgewicht von Flora und Fauna besonders am Herzen. Unsere Wild- und Honigbienen sind unverzichtbar für das Ökosystem, weil sich im Laufe der Evolution eine Koevolution zwischen den Blütenpflanzen und Insekten eingestellt hat. Diese sogenannte Blütentreue führt dazu, dass die Blüten bestäubt werden und entsprechend Samen und Früchte produzieren. Die Bienen wiederum haben bei den Blütenpflanzen zuverlässig Pollen- und Nektarerträge zu erwarten. Wo Wild- und Honigbienen sind, ist auch Futter für andere Tiere, die Insekten fressen. So bauen sich Nahrungsketten auf – das A und O von Ökosystemen“, erklärt Jagdvorsteher und Bürgermeister Kiefer abschließend.

Auch in den anderen Ortsteilen gibt es jeweils einen Automaten - wie zum Beispiel in Weiten. Ortsvorsteher Markus Schreiner (links) hat ihn sich mit dem Bürgermeister angesehen. Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach

Und auch in Tünsdorf steht nun ein Bienenfutterautomat. Ortsvorsteher Jörg Hupperich (rechts) hat ihn sich mit dem Mettlcher Bürgermeister angesehen. Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach

Auch in Saarhölzbach gibt es jetzt einen Bienenfutterautomaten. Im Bild neben dem Bürgermeister sind auch Ortsvorsteher Christian Stutz (Mitte) und der stellvertretende Jagdvorsteher Kurt Kiefer. Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach

Auch in wehingen gibt es jetzt einen solchen Automaten. Mit im Bild ist Ortsvorsteher Stefan Ollingen (links). Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach Foto: André Gottfried/Gemeinde Mettlach