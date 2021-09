Arbeiten in Saarhölzbach : Gemeinde kündigt Sperrung an

In Saarhölzbach stehen Arbeiten an. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Saarhölzbach Die Gemeinde Mettlach kündigt eine Vollsperrung in Saarhölzbach an. Wie es in der Mitteilung heißt, beginnen die Arbeiten in der Verlängerung der Hochwaldstraße in Richtung Britten am Mittwoch, 15. September, und sollen voraussichtlich bis Freitag, 17. September, andauern.