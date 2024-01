Gemeinde erhält 3,1 Mllionen Mettlach erhält Förderung für Breitbandausbau

Im Rahmen der Gigabitstrategie hat die Bundesregierung daher das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2030 eine solche Infrastruktur flächendeckend auszubauen. Der Ausbau liegt vorwiegend in der Hand der Telekommunikationsunternehmen. Wo dieser nicht erfolgt, fördert die Bundesregierung den Ausbau einer hochleistungsfähigen digitalen Infrastruktur und stellt damit gleiche Lebensverhältnisse her. Der eigenwirtschaftliche Netzausbau fällt im Saarland zwar sehr umfassend, aber nicht flächendeckend aus. Trotz der hohen Marktdynamik wird eine ergänzende Förderung in den Bereichen notwendig, welche für die Netzbetreiber wirtschaftlich nicht darstellbar sind. Vereinzelt betrifft dies im Saarland ganze Ortsteile einer Kommune, so auch den gesamten Ortsteil Faha der Gemeinde Mettlach, sowie weitere Versorgungslücken. Laut Angaben der Kommune können noch mehr als 300 Anschlüsse im gesamten Gemeindegebiet derzeit nicht eigenwirtschaftlich durch die Deutsche Glasfaser ausgebaut werden.