Kostenpflichtiger Inhalt: Jubiläum: 100 Jahre SV Mettlach : Als Ramelow Mettlach aus dem Pokal warf

Guter Start ins Jubiläumsjahr: Mit der Qualifikation zum saarländischen Hallenmasters krönte Mettlach eine starke Hallen-Runde. Im Freien lief es dagegen nicht so rund. Zu allem Überfluss stoppte Corona dann auch noch die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen. Foto: Picture alliance/Huebner Foto: picture alliance / Foto Huebner/dpa Picture-Alliance / Foto Huebner

Mettlach Der SV Mettlach wird 100 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zum Feiern, doch wegen Corona wird es vorerst kein Fest geben. Einige seiner größten Erfolge feierte der Club im Pokal – und auch zwei spätere Stars liefen im Stadion am Schwimmbad auf.

Von Philipp Semmler

Es war an einem Freitagabend im Sommer 1995, als zwei spätere Weltstars im Mettlacher Stadion am Schwimmbad aufliefen: Am 25. August empfing der SV Mettlach in der ersten Runde des DFB-Pokals den damaligen Zweitligisten Hertha BSC Berlin.

Erst Mettlach, dann Madrid: Carsten Ramelow kam 1985 mit Hertha BSC im DFB-Pokal nach Mettlach, 2002 stand er mit Bayer Leverkusen im Champions-League-Finale – gegen Real Madrid. Er verlor unglücklich mit 1:2. Foto: dpa/dpaweb/A3430 Bernd Thissen

Beim Club aus der Hauptstadt im Kader: der damals 22-jährige Carsten Ramelow. Später sollte der Blondschopf 46 Länderspiele für Deutschland bestreiten, mit Bayer Leverkusen 2002 im Champions-League-Finale gegen Real Madrid stehen (1:2) und wenige Wochen danach mit der Nationalelf Vizeweltmeister werden.

Ramelow legte in Mettlach einen Gala-Auftritt hin, war nicht zu halten und erzielte zwei Treffer beim 4:0-Sieg des Favoriten vor 2500 Zuschauern. Ohne Tor blieb der zweite Akteur im Hertha-Dress, der später weltbekannt wurde: Niko Kovac, später als Spieler Double- und Weltpokalsieger mit dem FC Bayern München sowie unter anderem als Trainer DFB-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt. Damals, 1995, wirbelte Kovac im Mittelfeld der Berliner.

Für Mettlach war das Pokalspiel gegen die Hertha einer von insgesamt drei Auftritten im nationalen Pokalwettbewerb. Dies war für die Blau-Weißen der „Lohn“ für drei der größten Erfolge in ihrer Vereinsgeschichte: 1984, 1993 und 1995 gewann der Club den Saarlandpokal.

Viel Grund zum Jubeln: Frech stürmte der SV Mettlach vergangene Saison auf Platz fünf der Saarlandliga. Hier feiern Xavier Novic und Andre Paulus (von links) einen Treffer. Foto: Britz Heiko/Heiko Britz.www.digfot.de

1984 hatten die Blau-Weißen Los-Pech und mussten zum Bayernligisten SpVgg. Bayreuth reisen. Das Gastspiel war wenig erfolgreich: Mettlach zog mit 0:7 den Kürzeren. Neun Jahre später durfte Mettlach im DFB-Pokal gegen einen Bundesligisten ran – allerdings nicht gegen den attraktivsten. SG Wattenscheid 09 lautete der Gegner. Obwohl der Bochumer Stadtteil-Club wenig Glamour versprühte, kamen dennoch 7000 Zuschauer ins Dillinger Parkstadion, um die Begegnung zu sehen.

Bis heute die größte Kulisse, vor der Mettlach je spielte. In dieser Partie war der heutige Sportvorstand Bernd Schwebach als Spieler dabei. „Ich durfte auch schon nach nicht einmal einer Minute einen Freistoß aus einer Position, aus der ich schon mal getroffen hatte, schießen“, erinnert sich der Angreifer. „Aber das Ding habe ich in die Saar geschossen“, ergänzt er grinsend.

Ein Tor blieb Mettlach gegen den Favoriten zwar verwehrt, aber der Außenseiter hielt 50 Minuten lang ein 0:0, ehe ein Doppelpack von Alexander Löbe für einen 2:0-Sieg des von Hannes Bongartz trainierten Erstligisten sorgte. „Ich bin mir sicher, wenn sich damals Ralf Bernardy, der einer der stärksten Spieler war, die wir je hatten, nicht verletzt hätte, hätten wir das Ding gewonnen“, erinnert sich Mettlachs Vorsitzender Walter Philipps.

Gegründet wurde der Verein 1920 noch als Abteilung des Turnvereins 1885, schon 36 Monate danach wurde aus der Abteilung aber ein eigenständiger Sportverein. Den ersten ganz großen Erfolg gab es 1960 zu bejubeln, als die Blau-Weißen in die 1. Amateurliga (vergleichbar mit der heutigen Saarlandliga) aufstiegen.

Doch auf die guten folgten bald schlechte Zeiten. Nach dem Gewinn der Saarlandmeisterschaft 1966 gab es viele Rückschläge – und der Club wurde bis in die B-Klasse „durchgereicht“. Doch auf Regen folgte wieder Sonne: Mettlach erholte sich, stieg die Ligen-Pyramide wieder hoch und gewann schließlich 1984 als Verbandsligist sensationell den Saarlandpokal. Im Finale gegen Oberligist ASC Dudweiler rettete Peter Meiers mit seinem 1:1-Ausgleichstreffer den SV vor 2000 Zuschauern in die Verlängerung. In der fielen keine Treffer und im Elfmeterschießen (4:3) hatte Mettlach die besseren Nerven.

Neun Jahre danach triumphierte Mettlach erneut im Endspiel des Saarland-Pokals. Vor 2000 Zuschauern setzte sich das Team im Dillinger Parkstadion im Duell zweier Verbandsligisten durch ein Tor von Volker Dietzen mit 1:0 gegen den SV Ludweiler durch. Dies war die Krönung der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. Denn im selben Jahr stieg Mettlach erstmals in die damals noch drittklassige Oberliga Südwest auf.

Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits auf dem 1990 eingeweihten neuen Rasenplatz am Schwimmbad gespielt. Dort empfing Mettlach auch die Konkurrenz in der Oberliga – und lehrte sie vor allem zwischen 1994 und 1996 das Fürchten. Diese drei Spielzeiten beendeten die Blau-Weißen auf den Plätzen vier, fünf und drei.

In jene Jahre fiel auch der dritte Saarlandpokal-Sieg der Mettlacher. 1995 bezwang der SV im Endspiel den Regionalligisten Borussia Neunkirchen mit 3:1 nach Verlängerung. „Das war eigentlich Peter Laub gegen Neunkirchen“, blickt Schwabach zurück. Mettlachs Torwart Laub wuchs damals über sich hinaus und zeigte etliche spektakuläre Paraden. Vorne war Rainer Schnur mit einem Doppelpack der Matchwinner für die Blau-Weißen.

Kurz vor der Jahrtausendwende stieg Mettlach aus der Oberliga ab, zweimal gelang zwar noch mal die Rückkehr. Doch diese Gastspiele waren nach jeweils zwölf Monaten wieder beendet. Vergangene Saison wurde die erste Mannschaft des 310 Mitglieder zählenden Vereins dann Fünfter in der Saarlandliga. In der aktuellen Runde lief es nicht ganz so gut (aktuell Rang zwölf). Trotzdem lobt Philipps das Team: „Die Spieler haben eine sehr gute Kameradschaft und sie sind auch besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Aber wir hatten in der Hinrunde viele Verletzte.“