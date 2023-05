SG Mettlach-Merzig rutscht in der Tabelle immer mehr ab Eine Rückrunde, die den Trainer sauer macht

Der Frust ist groß: Bei Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig läuft weiterhin wenig zusammen. Am Sonntag kassierte die Mannschaft von Trainer Holger Klein die siebte Niederlage in den letzten acht Partien. Vor etwa 150 Zuschauern in Mettlach zog die SG gegen den Tabellenzwölften FV Schwalbach mit 1:2 (1:1) den Kürzeren. Während die Gäste danach den Klassenverbleib bejubelten, gab es bei den Gastgebern lange Gesichter. „In der Rückrunden-Tabelle stehen wir nur auf Platz 13. Das ist einfach richtig schlecht. Das habe ich dem Team auch so gesagt“, schimpfte Klein. Nach der Vorrunde waren die Blau-Weißen noch Vierter gewesen – mit nur einem Zähler Rückstand auf den damaligen Spitzenreiter SF Köllerbach. In der Gesamttabelle ist die SG Mettlach-Merzig durch die Niederlage am Sonntag auf Rang zehn abgerutscht – mit 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Spvgg. Quierschied.