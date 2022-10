Fußball-Saarlandliga : Traumtor bringt Mettlach-Merzig spät auf Kurs

Fabian Theobald Foto: Heiko Britz

Mettlach Fabian Theobald trifft aus 35 Metern in den Winkel: SG siegt mit 3:1 beim FV Siersburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Ein echtes Traumtor hat Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig am Sonntag im Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten FV Siersburg auf Siegkurs gebracht: Zehn Minuten vor Schluss stand es vor etwa 150 Zuschauern 1:1, als SG-Mittelfeldspieler Fabian Theobald aus 35 Metern einfach mal abzog. Der Schuss des 27-Jährigen schlug zum umjubelten 2:1 für die Gäste genau im Winkel des Siersburger Tores ein. Exakt 60 Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit sorgte Tim Roob nach einer Hereingabe von Theobald von der rechten Seite für das Tor zum 3:1-Endstand für die SG.

„Wenn Fabian nicht dieses Traum-Tor gemacht hätte, wäre es wohl auf ein Unentschieden hinausgelaufen. Wir haben insgesamt nicht so souverän agiert,“ gab SG-Trainer Holger Klein nach der Partie zu. „Trotzdem waren wir die Mannschaft, die gefälliger gespielt hat“, ergänzte der 40-Jährige.

„Mettlach-Merzig war die spielerisch bessere Mannschaft, trotzdem müssen wir nach der Pause in Führung gehen“, fand Siersburgs Spielausschuss-Vorsitzender Jürgen Staretzek. Sein Team hatte nach dem 1:1 zur Pause zwei gute Chancen ausgelassen: In der 47. Minute steuerte Yannic Homberg auf SG-Torwart Jonas Lucchi zu, scheiterte aber an diesem. Nach einer Stunde parierte der Schlussmann der SG Mettlach-Merzig zudem noch einen Schuss von Jonas Magar.

Vor dem Seitenwechsel hatte Cayan Boz die Gastgeber in der zehnten Minute in Führung gebracht. Er drückte eine Hereingabe mit der Fußspitze zum 1:0 über die Torlinie. Genau 20 Minuten danach glich Roob aus. Der Stürmer war nach Zuspiel von Fernando da Silva Carl zunächst an Siersburgs Torwart Timo Wagner gescheitert, konnte den Abpraller aber zum 1:1 über die Linie schieben.