Fußball-Bezirksliga Orscholz fährt optimistisch zum Spitzenspiel nach Schmelz

Orscholz · Ein hart erkämpfter Derby-Sieg hat die Fußballer des 1. FC Schmelz in eine glänzende Ausgangssituation vor dem Gipfeltreffen in der Bezirksliga Merzig/Wadern gebracht: Am Sonntag setzten sich die Schmelzer – nachdem es bis zur 87. Minute 3:3 stand – durch späte Treffer von Yannick Warken und Spielertrainer Timo Staroscik mit 5:3 beim SV Limbach/Dorf durch.

12.05.2023, 15:20 Uhr

Oliver Kütten schoss den SCV im Hinspiel gegen Schmelz zum Sieg. Gelingt das nun wieder? Foto: SCVO

Von Philipp Semmler

Danach war der Jubel groß. Denn dadurch wahrte der 1. FC vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen den Tabellenzweiten SCV Orscholz seinen Fünf-Punkte-Vorsprung. Mit einem Erfolg könnte dieser Vorsprung auf acht Zähler ausgebaut werden. „Dann sollte die Meisterschaft bei drei noch ausstehenden Spielen machbar sein“, sagt Staroscik: „Wenn wir aber verlieren sollten, hätten wir Druck, weil Orscholz das leichtere Restprogramm hat.“