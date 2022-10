Am Samstag in der Sporthalle : MV Mettlach spielt am Samstag mit guten Freunden

Das Orchester des Musikvereins Mettlach lädt für Samstagabend zum Freundschaftskonzert in die Sporthalle ein. Foto: Brücker Erich

Mettlach Die Stadtkapelle aus Crailsheim besucht in diesen Tage ihre Freunde vom Musikverein Mettlach. Das ist natürlich die Gelegenheit schlechthin, ein gemeinsames Freundschaftskonzert zu geben. Am Samstag um 19.30 Uhr geht es los.

Von Erich Brücker

Zum Freundschaftskonzert lädt die Musikvereinigung von 1851 Mettlach für Samstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, in die Sporthalle Mettlach ein. Freundschaftskonzert deshalb, weil die Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus der Abteigemeinde mit der Stadtkapelle Crailsheim (Bayern) bereits seit 1960 freundschaftliche Kontakte pflegen.

„Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder soweit, die Stadtkapelle Crailsheim kommt nach langer Zeit mal wieder zu Besuch nach Mettlach. Da macht es schließlich auch Sinn, gemeinsam zu musizieren und Kostproben der Blasmusik einer möglichst großen Zuhörerschar zugänglich zu machen“, sagt Marion Ternes vom Vorstand der Musikvereinigung. Zudem ergänzt sie, dass beide Orchester mit einem abwechslungsreichen Programm aufwarten werden, das vom Marsch bis hin zur Filmmusik für jeden Geschmack etwas zu bieten hat.

Für das Mettlacher Blasorchester hat Dirigent Tassilo Welsch folgende Titel vorgesehen: Zum Auftakt bringen die Orchestermitglieder die Festival Overture von Hans van der Heide, die als Auftragskomposition speziell für Wettbewerbeund Wertungsspiele entstand. Sie sollte vor allem Spaß und Freude beim Musizieren vermitteln. Das Stück enthält neben fanfarenartigen und rhythmisch kontrastreichen Teilen auch sehr schöne melodische Passagen.

Nach Baba Yetu von Christopher Tin, Titelmelodie des Videospiels Sid Meier’s Civilization, folgt das Medley Hollywood Milestones von John Higgings, das einige der schönsten Melodien aus 25 Jahren Film- und Filmmusikgeschichte unter anderen Forrest Gump, Jurassic Park, Apollo 13 und Star Trek, beinhaltet. In North and South von Bill Conti wird die Geschichte zweier Soldaten erzählt, die während ihres Besuchs an der Militärakademie der Vereinigten Staaten in West Point beste Freunde wurden, sich aber später mit ihren Familien auf entgegengesetzten Seiten des Bürgerkrieges wiederfanden.

Einen Ausflug mit ihren Zuhörern ins beeindruckende New York unternehmen die Musiker mit New York Overture von Kees Vlak. Der Komponist hält in seinem Tonbild nach der Landung auf dem Kennedy-Flughafen die Sehenswürdigkeiten der Metropole New York fest: den Battery Park, die geschäftige 5th Avenue, Harlem, den Central Park, das grüne Herz der Riesenstadt und natürlich das Nachtleben auf dem Broadway.

Der Abschied kommt mit einem letzten Blick auf den Hafen und die Freiheitsstatue. Die Stadtkapelle Crailsheim mit über 50 Musikerinnen und Musiker wird mit ihrem Dirigenten Franz Matysiak die Stücke Apalachian Overture von James Barnes, Pastime with Good Company, arrangiert von Philip Sparke, New Baroque Suite von Ted Huggens, Sweet Memory von Lars Ericsen, Simon and Garfunkel arrangiert von Kurt Gäbl sowie Spanish Fever von Jay Chattaway vortragen.