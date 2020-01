Glashaus Dreisbach : Glashaus erinnert mit einem Film an Michael Laux

Das Glashaus Saarschleife Dreisbach gedenkt des kürzlich verstorbenen Michael Laux. Foto: Tina Leistenschneider. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Dreisbach An den kürzlich verstorbenen Michael „Candy“ Laux gedenkt das Glashaus Saarschleife in Dreisbach am Donnerstag, 6. Februar, um 20 Uhr. Laux hatte bis kurz vor seinem Tod das Stück „Der letzte Schrei von Paris“ für das Glashaus geschrieben und inszeniert.



Von Dirk Ley

Er hätte am Donnerstag, 6. Februar, seinen 68. Geburtstag gefeiert. Zu seinen Ehren zeigt das Glashaus an diesem Tag den Film „Richy Guitar“ (1984), bei dem Laux das Drehbuch schrieb und Regie führte. Für das Drama konnte er die Urbesetzung der Kultband „Die Ärzte“ gewinnen.

Zum Inhalt: Richard Schrader, den alle nur Richy nennen, will in West-Berlin mit seiner Band durchstarten, doch chronischer Geldmangel steht seinen hochfliegenden Plänen im Weg. Richy träumt von einer Karriere als Gitarrist, während seine Eltern ihn zur Annahme eines richtigen Jobs drängen. Zudem kriselt es in der Beziehung mit seiner Freundin Anja. Finanziell mittellos geworden, ist der Job als Roadie für Nena seine letzte Hoffnung, den Traum von der Musikkarriere am Leben zu erhalten.

„Richy Guitar“ wurde in West-Berlin an Originalschauplätzen wie zum Beispiel dem Kurfürstendamm oder auch der Avus (Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße) gedreht. Am Film wirkten bekannte Größen aus der Musikszene wie Nena, Farin Urlaub und Bela B von den Ärzten und ihr damaliger Bandkollege Sahnie mit. Auch Bands wie Plan B und Notorische Reflexe sind zu sehen.