Festprogramm am Wochenende Feuerwehr Tünsdorf feiert rundes Jubiläum

Die Führung der Wehr wechselte im Laufe der Jahre mehrfach. 1955 übernahm Mathias Tritz das Amt des Brandmeisters und gab es 1959 an Erich Lessel weiter. Im Jahr 1967 nahm der Löschbezirk von der Gemeinde ein Einsatzfahrzeug, einen Ford Transit TSF mit Sonderausstattung, in Empfang. Erich Lessel gab nach 20 Jahren die Leitung 1979 an Karl-Josef Becker weiter. 1987 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus „Im Brühl“ eingesegnet und an den Löschbezirk übergeben. Nach kurzer Unterbrechung von 1992 bis 1994, in denen Karl-Heinz Neuses Löschbezirksführer war, übernahm Becker die Leitung des Löschbezirkes wieder und führte diesen 20 Jahre bis 1999.