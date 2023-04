Attraktion kurz hinter der Landesgrenze Die Feldbahn fährt an Ostersonntag auf dem Hofgut Serrig

Auf dem Hofgut Serrig, zwischen Saarhölzbach und Saarburg gelegen, werden am Ostersonntag, 9. April, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Sonderfahrten angeboten. Bei schönem Wetter genießt man oberhalb der Saar und im traumhafter Lage die Fahrt mit der historischen Bahn, welche damals die Weinbergsarbeiter in und aus dem Weinberg in Steillage geführt hat. Des Weiteren beginnt die Fahrsaison der Serriger Feldbahn am 1. Mai. Und auf dem Hofgut tut sich in Kürze auch noch etwas, informiert Christoph Halbe, stellvertretender Leiter des Hofgutes: „Wir möchten schon jetzt über das große Muttertagsfest auf dem Hofgut informieren, welches traditionell endlich wieder stattfinden kann.“ Am 14. Mai sind die Türen des Hofgutes für Besucher offen, auf sie warten zahlreiche Attraktionen: Spargeldelikatessen und Taurus-Burger werden ebenso wie Kaffee und Kuchen angeboten. Für junge Besucher warten weitere Mitmachangebote. Das Hofgut Serrig wird von den Lebenshilfe-Werken in Trier betrieben. Es ist eine berufliche Reha- und Fördereinrichtung für Menschen mit Handicap. Auf dem Hofgut Serrig leben und arbeiten 160 Menschen mit verschiedenen Behinderungen.