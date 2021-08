Neu in Mettlach : Familienkiste stellt Eltern und Kinder in Mittelpunkt

Familienkiste stellt Eltern und Kinder in Mittelpunkt

Neu in Mettlach

Mettlach Zur offiziellen Eröffnung der Familienkiste Saar luden die beiden Inhaberinnen Anna Matthies und Natascha Sauerwein ein. Kooperator Viju Varikkat, der die Pfarreiengemeinschaft Mettlach verlassen wird, übernahm gerne die Einsegnung der Räume in der Freiherr-vom-Stein-Straße 21. Im Anschluss daran läutete er gemeinsam mit Anna Matthies und Natascha Sauerwein die transportable Friedensglocke, die in der Gemeinde Mettlach unterwegs war.

„Seit Februar findet zwar schon unser Programm statt, aber wegen Corona hatten wir bisher auf eine offizielle Eröffnung verzichtet, da wir diese gerne in einer unbeschwerten Atmosphäre haben wollten“, sagte Matthies. Bürgermeister Daniel Kiefer war von der Idee und dem Angebot der Familienkiste begeistert. „Ihr habt in einer schweren Zeit den Mut, dieses tolle Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dazu wünsche ich euch den notwendigen Erfolg“, sagte er. Die Gemeinde Mettlach sowie der Landkreis würden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, um das Unternehmen zu unterstützen.