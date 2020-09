Faha und Weiten feiern : Margarethenquelle sprudelt seit 120 Jahren

Faha Schon 120 Jahre ist es her, dass die Magarethenquelle in Faha ihrer Bestimmung übergeben worden ist.

Dies war ein Anlass, den es auch in Corona-Zeiten zu feiern galt, wenn auch mit Abstand.

So luden der Ortsvorsteher von Faha, Stefan Thielen, und der Ortsvorsteher von Weiten, Markus Schreiner, zu einer Feierstunde an die Leuk in Höhe der Oberen Stegmühle ein. Ständchen brachten dabei Martin und Karl Beining vom Musikverein Weiten.