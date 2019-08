Orscholz : Bank als Dank für das Engagement

Orscholz In den letzten Jahren findet im gesamten Saarland die Aktion Picobello statt. Am diesjährigen landesweiten Frühjahrsputz im März beteiligten sich laut Mitteilung des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) mehr als 33 000 Saarländerinnen und Saarländer in rund 800 Gruppen und sorgten damit für einen neuen Teilnehmerrekord.

Besonders die Jugendorganisationen waren in diesem Jahr stark engagiert. Deshalb überreichten nun auf dem Dorfplatz in Orscholz EVS-Geschäftsführer Georg Jungmann und Frosch Picollo, das Maskottchen der Picobello-Kampagne, eine Urkunde an den Orscholzer Ortsvorsteher Manuel Kerber und beglückwünschten die Teilnehmer, die sehr zahlreich zu dieser Überreichung erschienen waren, zu ihrem Preis, einer Original-Picobello-Bank. Diese werde, wie der Ortsvorsteher versicherte, an geeigneter Stelle in Orscholz aufgestellt. Hergestellt wurde die Bank in der Holzwerkstatt des Zentrums für Bildung und Beruf Saar in Blieskastel. Georg Jungmann dankte in diesem Zusammenhang auch der Kauflandkette, die auch in diesem Jahr wieder zu der Picobello-Sammelaktion Handschuhe für die Teilnehmer und Schwerlast-Abfallsäcke zur Verfügung gestellt hatte.