Auch ein Abgeordneter war dabei : Orscholzer Schüle diskutieren über EU

Die Schüler der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife stellen anlässlich des Europatages europäische Länder vor. Symbolisch wurden neben der Schulfahne auch die Europa-, Deutschland- und Saarlandflagge gehisst – angelehnt an die Beflaggung vor dem Europäischen Parlament (Bild) Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Orscholz Der saarländische Landtagsabgeordenete Stefan Thielen stellt sich in einer Diskussionsrunde den Fragen der Gemeinschaftsschüler

Jedes Jahr gehen deutschlandweit Politiker und Politikerinnen in Schulen und diskutieren mit jungen Menschen über Europa. Dieser Tag fand an der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife am 23. Mai statt, wie die Schule mitteilt.

Schon von Weitem konnte man es an der Beflaggung erkennen. Neben der Schulfahne hingen dort die Deutschland-, Saarland- und Europaflaggen. In die Vorbereitung dieses Tages waren die Klassenstufe 5, 6 und 11 sowie die Erasmus AG der Schule involviert. Dieser Tag wurde genutzt, um die Klassentüren der 5er- und 6er-Klassen so zu gestalten, dass sie ein etwas unbekannteres Land der Europäischen Union vorstellt. Unschlagbarer Sieger wurde die Tür der Klasse 5d, die das Land Kroatien vorstellte. An dieser Tür war nicht nur etwas über das Land zu sehen, mit Hilfe eines Soundmoduls konnte man die kroatische Sprache und die Nationalhymne hören. Die Sprechbeiträge wurden von einem kroatischen Schüler der Klasse aufgesprochen. Die Klassenstufe 11 durfte den Politiker Stefan Thielen begrüßen, der seit 2015 Mitglied des saarländischen Landtages ist. Nach einem Rundgang durch die Schule zeigte der Abgeordnete sich beeindruckt vom „Türprojekt“. Bei der anschließenden Diskussionsrunde mit den 11ern kam dann echtes Europa-Feeling auf. Im Schreib-Lese-Zentrum der Schule war ein europäisches Diskussionszentrum eingerichtet. Die Schüler hatten sehr viele Fragen an den Abgeordneten. Es ging einerseits um die Aufgaben der EU, aber auch persönliche Fragen nach dem Alltag eines Politikers beantwortete Stefan Thielen ausführlich. Man konnte spüren, dass der Politiker die Fragen der Schüler mit Interesse beantwortete und dass ihm der Kontakt mit den Jugendlichen wichtig war. Dank seiner zugewandten Art scheuten sich die Schüler nicht, auch Fragen zur heutigen Situation in der Ukraine zu stellen und offen über ihre Ängste und Bedenken zu reden. Das haben die Schüler sehr geschätzt.