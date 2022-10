Träger des Bundesverdienstkreuzes : Früherer Hela-Geschäftsführer Ernst Kohn aus Orscholz verstorben

Ernst Matthias Kohn Foto: Gemeinde Mettlach

Orscholz Ernst Matthias Kohn verstarb am Montag mit 92 Jahren. Er war in vielen Vereinen und Verbänden engagiert.

Ernst Matthias Kohn aus Orscholz ist tot. Der 92-Jährige, der in vielen Bereichen engagiert war, starb am Montag in seinem Heimatort, wie die SZ erfuhr. Für seine Verdienste um das Gemeinwohl und um die Sicherung von Arbeitsplätzen erhielt er im Herbst 2009 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Kohn hatte neue Maßstäbe gesetzt, als 1969 ein GVM-Verbrauchermarkt in Merzig eröffnet wurde, ein Vorläufer des späteren Hela-Marktes in der Kreisstadt. Damals war Kohn Geschäftsführer und Gesellschafter des ersten Hela-Verbrauchermarktes in Saarbrücken. 1970 öffnete der erste Supermarkt in Nalbach unter dem Namen Ix-Markt. 1972 fusionierten die Unternehmen Spanier (Vivo) und Zinke (Ifa), ein Zusammenschluss, der zur Geburtsstunde der Handelsgruppe Distributa werden sollte. Im gleichen Jahr wurden zwei neue Hela-SB-Warenhäuser eröffnet. 1977 ging der erste Hela-Baupark in Merzig an den Start, 1983 der erste Accord-Markt in Völklingen, 1984 der erste Hela Autoteilepark, 1986 der erste Hela Wohnexpress, beide in St. Ingbert. 1987 folgten der erste Hela-Gartenmeister und das erste Hela-Profizentrum, beide in Bous. Das Unternehmen expandierte über Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis nach Bayern und in die neuen Bundesländer. Das erste Haus außerhalb Deutschlands wurde 1999 in Bettembourg in Luxemburg eröffnet.

Geboren wurde Ernst Matthias Kohn am 28. Januar 1930 in Orscholz. Er besuchte die Volksschule in dem Ort, anschließend die Handelsschule in Merzig. Nach Absolvierung der kaufmännischen Lehre übernahm er ein Lebensmittelgeschäft in Orscholz und eröffnete dort eine Filiale mit acht Mitarbeitern.

1967 trat er in die Distributa Unternehmensgruppe in Saarlouis ein, deren Geschicke er drei Jahrzehnte lang als Geschäftsführer und Mitgesellschafter wesentlich mitbestimmte. Während der Zeit stieg die Zahl der Mitarbeiter von 400 auf über 2000 an. Zudem wurden rund 1000 junge Menschen ausgebildet. Von 1980 bis 1986 gehörte er dem Prüfungsausschuss „Verkäufer und Einzelhandelskaufmann“ der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes an und trug Verantwortung für die Ausbildung und die berufliche Zukunft junger Leute.

Über Jahrzehnte hinweg war Ernst Matthias Kohn Sänger und Sponsor des Gesangvereins Orscholz, dessen Vorsitzender er zehn Jahre lang war. Er gehörte dem Lions-Club Merzig an. Darüber hinaus engagierte er sich im Aufsichtsrat der CEB in Merzig. Mit seiner Familie hat er die Familie-Kohn-Stiftung gegründet und soziale Projekte unterstützt.