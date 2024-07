Nach der Kommunalwahl CDU behauptet Vormachtstellung in den Ortsräten von Mettlach

Mettlach · Die Ortsräte in der Gemeinde Mettlach bleiben auch nach der Kommunalwahl am 9. Juni fest in der Hand der CDU – mit zwei bemerkenswerten Ausnahmen: Im Ortsteil Nohn hatte die CDU bei der Wahl 2019 noch die Nase vor der SPD vorne gehabt und fünf der neun Vertreter im Ortsrat gestellt.

08.07.2024 , 15:58 Uhr

In Orscholz, dem einwohnerstärksten Ort der Gemeinde Mettlach, konnte die CDU bei der Kommunalwahl ihre dominierende Stellung im Ortsrat behaupten. Foto: Bildtankstelle