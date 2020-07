Einbruch am helllichten Tag : Unbekannte stehlen zwei Uhren aus Haus in Bethingen

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bethingen wurden die Täter von Anwohnern gestört.

Unbekannte sind am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Odienlienstraße in Bethingen eingebrochen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 18.30 und 19 Uhr. Die Täter traten die Terrassentür ein und gelangten so in das Haus, wo sie nach Wertsachen suchten.