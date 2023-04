Von Wallerfangen nach Mettlach umgezogen Ein sakrales Kleinod an der Saar

Die große Weltpolitik ist unübersehbar in der kleinen Kapelle St. Joseph in Mettlach angekommen, das Fürbitt-Buch ist voll mit handschriftlichen Einträgen, in denen Menschen um Frieden bitten. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Besucherinnen und Besucher der Kapelle intensiv. Und da das DRK-Pflegeheim gegenüber ist, gibt es auch viele Bitten um Gesundheit. Die Hauskapelle der Familie von Boch ist täglich für die Öffentlichkeit zugänglich. Wenn Monika Morbe, die seit vier Jahren die Kapelle auf Wunsch der Familie betreut und direkt neben der Kapelle wohnt, das Gotteshaus morgens aufschließt, wirft sie zuerst einen Blick auf die Mariendarstellung, die es ihr besonders angetan hat. Es ist das Ostfenster über dem Portal, das eine in Buntglas gefasste Mariendarstellung zeigt. Die heilige Maria ist in einem mandelförmigen Heiligenschein mit zwölf Sternen in Blau und Rot mit der Inschrift „Immaculata-beschütze dein Kind“ dargestellt. Vor allem in der Mittagssonne ist das Fenster besonders eindrucksvoll, so die ehrenamtliche Küsterin und Nachbarin.