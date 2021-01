Termin am Montag : DRK ruft für Montag zur Blutspende in Orscholz auf

Orscholz Der DRK-Ortsverein Orscholz führt an diesem Montag, 1. Februar, von 17 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle der Gemeinschafts-Schule an der Saarschleife in der Saarbrücker Straße einen Blutspendetermin durch.

Der DRK-Ortsverein weist darauf hin, dass die Spender ihren Blutspendeausweis und einen amtlichen Lichtbild-Ausweis vorlegen müssen. Außerdem müssen die Blutspender eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. Wegen der Corona-Pandemie kann nach dem Blutspenden nicht wie sonst üblich eine Bewirtung stattfinden.