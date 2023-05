Dreisbach rockt die Saarschleife Das Glashaus rockt und rollt an Pfingsten

() 21 Bands spielen am Pfingstwochenende auf zwei Bühnen. Dazu bauen am Samstag, 27. Mai. und Sonntag, 28. Mai, Kunsthandwerker ihre Stände auf. Die sechste Auflage der Fete, die auch ein Programm für Kinder zu bieten hat, startet Samstag, 26. Mai, 16 Uhr. „Wieder ist ein ganzes Dorf auf den Beinen, backt Kuchen und packt mit an, damit der idyllisch gelegene Ort an der Saarschleife zur Partymeile und Treffpunkt für Jung und Alt werden kann“, verraten die Gastgeber, die 2016 mit diesem Freiluft-Event Premiere feierten. Mit dem Orga-Team um Ortsvorsteher Uwe Schiffler habe man sich wieder einiges einfallen lassen.