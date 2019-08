Dreisbach : Jug-Band-Musik lebt im Glashaus auf

Dreisbach Den Blues rocken die „Smoking Jug Stompers“ am Freitag, 23. August, im Glashaus-Saarschleife in Dreisbach. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Als der Blues noch jung war, in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, erlebte eine Spielart dieser Musik in Memphis/Tennessee und Louisville ihre Glanzzeit: die Jug-Band-Musik. Mit Gitarre, Banjo, Mundharmonika und selbstgebauten Instrumenten spielten schwarze Musiker eine Mischung aus Countryblues, Ragtime und frühem Jazz, die zum Tanzen und Mitmachen einlud. Der Name Jug-Band stammt von einem Tonkrug (englisch: Jug), der tonangebend ist beim Sound; durch Überblasen lassen sich Basstöne erzeugen.