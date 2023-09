Drei Angestellte der Reha-Klinik Orscholz schwärmen von ihren Jobs 30 Jahre Reha-Klinik in Orscholz: Nicht nur die Patienten fühlen sich wohl an der Cloef

Nicole Kiefer sieht sich selbst als Bindeglied zwischen Patient, Arzt und Therapeut. Seit zwölf Jahren arbeitet die Pflegekraft für Psychiatrie in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie – seit elf Jahren als Pflegedienstleiterin. „Psychosomatische Krankheiten zeigen sich sowohl auf körperlicher als auch seelischer Ebene“, sagt die gelernte Fachkraft für Pflege, die sich als Fachschwester für Psychiatrie weitergebildet hat. „Unsere Aufgabe in der psychosomatischen Reha ist es, Krankheiten wie Angstzustände, Depressionen, Essstörungen oder chronische Krankheiten zu behandeln.“ Da die Behandlung vielschichtig ist, kommt es in der psychosomatischen Reha auf ein ganzheitliches und individuelles Konzept an. Gerade in diesem Job ist es nach ihrer Ansicht wichtig, abzuschalten. „Das ist eine gewisse Selbstvorsorge. Sonst kann man den Beruf nicht ausüben.“ Für den sei Empathie und Einfühlungsvermögen wichtig. Mit der Eröffnung der Akut-Psychosomatik Mitte Juni hat sie auch in der Abteilung der Pflegedienstleitung übernommen. Von ihren Aufgaben, der Atmosphäre und dem Team in der Rehaklinik ist sie sehr angetan. Die Entscheidung, vom Krankenhaus in die Rehaklinik zu wechseln, hat sie nach ihren Worten nie bereut und würde dies wieder tun. „Ich hoffe, auch hier in Rente gehen zu können.“