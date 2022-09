Wechsel auf dem Chefsessel : Saarländer wird neuer Chefarzt an Fachklinik in Orscholz

Der 46-jährige Mediziner Dr. Christoph Massing wird neuer Chefarzt Neurologie des Gesundheits- und Rehazentrums in Orscholz. Foto: Johannesbad-Gruppe/FOTO BRAITSCH,TR

Mettlach-Orscholz Der 46-jährige Mediziner Dr. Christoph Massing wird neuer Chefarzt Neurologie des Johannesbad Gesundheits- und Rehazentrums in Orscholz. Der Neurologe wird die Position am 1. Oktober dieses Jahres übernehmen, teilt der Klinik-Betreiber, die Johannesbad-Gruppe aus Bad Füssing, mit.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Massing einen höchst kompetenten und führungsstarken neuen Chefarzt gewinnen konnten“, wird die Klinikleiterin Karin Fuchs in der Mitteilung zitiert.

Der gebürtige Blieskasteler wird Nachfolger von Andrea Schmid, die die Klinik nach dem Aufbau der von ihr geleiteten Neurologie am Gesundheits- und Reha-Zentrum Saarschleife auf eigenen Wunsch verlassen hat. Klinikchefin Fuchs: „Wir sind unserer bisherigen Chefärztin dankbar für die hervorragende Arbeit und wünschen ihr für ihre neue berufliche Herausforderung alles Gute.“ Markus Zwick, der Vorstandsvorsitzende der in Bayern ansässigen Johannesbad-Gruppe, sieht die Personalentscheidung auch als ein wichtiges positives Signal an die gesamte Region: „Wir blicken mit viel Zuversicht auf die Zukunft unseres saarländischen Standortes.“

Die Johannesbad-Fachklinik an der Saarschleife hilft Menschen seit mehr als 25 Jahren mit umfassenden stationären und ambulanten Rehabilitationsangeboten, um nach orthopädischen Beschwerden, psychosomatischen Erkrankungen sowie neurologischen Beeinträchtigungen wieder zurück ins Leben, in den Beruf und in den Alltag zu finden.

Das Gesundheits- und Rehazentrum Saarschleife hat nach den Worten des Johannesbad-Vorstandschefs in den vergangenen Jahren hierbei „eine einzigartige medizinische und therapeutische Kompetenz“ entwickelt. Diese solle künftig weiter ausgebaut werden, betont Zwick: „Dr. Massing als neuer Chefarzt der Neurologie wird mit seiner Kompetenz, seinem Wissen und seiner Erfahrung ein maßgeblicher Wegbereiter für die weitere positive Entwicklung sein, auch weil ihm seine saarländische Heimat selbst besonders am Herzen liegt.“

Einen Schwerpunkt will Massing nach eigenen Worten unter anderem bei der Weiterentwicklung von Therapiekonzepten im Bereich Multiple Sklerose oder Parkinson legen. Der neue Chefarzt an der Saarschleife war zuletzt Oberarzt der neurologischen Klinik am Klinikum Saarbrücken. Dort betreute er unter anderem die überregionale Stroke Unit, eine spezielle Station für Schlaganfallpatienten, und die neurologischen Patienten auf der Intensivstation des Hauses. Weitere berufliche Stationen des Facharztes für Neurologie waren unter anderem die Neurologische Klinik des Caritasklinikums St. Theresia in Saarbrücken sowie die Neurologische Universitätsklinik Homburg.

Sein Medizinstudium hatte der neue Chefarzt Neurologie an der Universität des Saarlandes in Homburg absolviert. „Ich freue mich sehr auf diese neue verantwortungsvolle Aufgabe, danke dem Vorstand, der Klinikleitung und der Unternehmensgruppe für das Vertrauen und möchte gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu beitragen, unsere Klinik zum Wohle vor allem unserer Patientinnen und Patienten in eine gute Zukunft zu führen“, wird Massing in der Mitteilung der Johannes-Gruppe zitiert.

Foto: Ruppenthal