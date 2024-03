Exklusives Event über der Saarschleife DJ CARSTN sorgt für internationales Urlaubsfeeling über Saarlands berühmtesten Aussichtspunkt

Eigentlich hat er geschlossen, der Baumwipfelpfad über dem berühmtestem Fotomotiv des Saarlandes, der Saarschleife. Am vergangenen Mittwochabend aber öffnet er kurzzeitig für 35 Gäste sein breites Gittertor. In 42 Metern Höhe können die Ticketgewinnerinnen und -gewinner in den Sonnenuntergang tanzen. Zu Dance-Pop-Remixes, die für Urlaubsstimmung inmitten der Bäume sorgen. Der 33-jährige Bouser Carsten Michels, der seinen Künstlernamen gerne in Großbuchstaben liest, hat, passend zu seiner neuen Single „Back Home“, Großes vor – im Saarland und auch im internationalen Musikgeschäft.