Montage an der Saarlodge Ein Koloss schwebt über die Bäume zur Saar

Sechs Minuten vor elf Uhr: Der Schwimmer in leuchtendem Blau liegt in der Saar. Während Kranführer Peter Klein den Steg über die Köpfe des Teams hinweg schweben lässt, hat Matthias Schmitt den Teil der Anlage geentert, an der bald Boote anlegen werden. Ganz langsam lässt Klein seine Fracht von dem gut 60 Meter hohen Kran ab. Als der Steg gut eineinhalb Meter über dem Boden schwebt, packen Kleins Kollege David Vogel und Denis Schwarz zu und lenken sie in Richtung Fluss, damit auch Schmitt zupacken kann. Gemeinsam rangieren die drei Mann den Zugang zum Schwimmer und verbinden sie zu einer Einheit – der Steganlage, 37 Meter lang und 4,50 Meter breit. Insgesamt 16,5 Tonnen bringt sie auf die Waage. Auch der schnuckelige Kiosk, an dem bald Boote gemietet werden können, segelt, gut gesichert an Drahtseilen, an das Ufer des Flusses. An dem Häuschen können in wenigen Tagen Boote gemietet werden. Und zwischen der Fähre Welles und der Saarschleifenlodge sollen dann Hausboote, Tretboote sowie kleinere und größere Motorboote vor Anker gehen können. Nach ihren Worten sind die beiden Unternehmer stolz, den Zeitplan genau einzuhalten und eine Punktlandung hinzulegen. Über die Kosten der Investition schweigen sich die beiden Geschäftsführer von Joylife Boats aus. Mit einem Team des Unternehmens SBS sind sie an diesem Morgen aus Andernach angereist, um die Steganlage aufs Wasser zu bringen und zu vollenden. Leute der Kranarbeiten Steil unterstützen sie.