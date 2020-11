Sanierung der Ortsdurchfahrt : Von-Vah-Straße in Faha ist ab Montag gesperrt

In Faha wird gebaut. Foto: dpa/Jan Woitas

Faha An diesem Montag, 16. November, wird die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Faha fortgesetzt. Das hat die Gemeindeveraltung Mettlach mitgeteilt. Wegen dieser Arbeiten wird die Von-Vah-Straße nach den Worten von Bürgermeister Daniel Kiefer in einem ersten Schritt ab Höhe des Anwesens „Von-Vah-Straße 49“ bis zum Ortsausgang Faha in Richtung Kesslingen vollständig gesperrt.

Sie soll voraussichtlich bis 16. Februar auch gesperrt bleiben.