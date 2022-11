Mettlacher Snooker-Spielerin schlägt Weltmeisterin : Erst rabenschwarz, dann golden

Diana Schuler feierte mit dem Sieg beim Weltranglistenturnier in Glasgow den größten Erfolg ihrer Karriere. Foto: Matt Huart/WWS

Mettlach/Glasgow Mettlacherin gewinnt Snooker-Turnier in Schottland und schlägt die Weltmeisterin.

Es fing bescheiden an, doch dann drehte sie auf: Die Mettlacherin Diana Schuler hat bei den im schottischen Glasgow ausgetragenen World Women’s Snooker Scottish Open für Furore gesorgt. Im Hauptturnier hatte die aktuelle Nummer neun der Weltrangliste zunächst einen rabenschwarzen Tag erwischt, konnte in den Gruppenspielen der Vorrunde nur einen Sieg einfahren und schied völlig überraschend aus.

Ganz anders sollte es im Turnier der Seniorinnen laufen, an dem die 41-Jährige zum zweiten Mal teilnahm und das im K.o.-System ausgetragen wurde. Hier steigerte sich Schuler von Match zu Match und zog mit Siegen über Maureen Rowland (England), Mhairi Mackay (Schottland) und Annamarie Wilkins (Ungarn) ins Finale ein, wo keine geringere als die amtierende Weltmeisterin Tessa Davidson (53) aus England auf sie wartete.

Die für den 1. SC Schwalbach und BV Brotdorf aktive Spielerin konnte somit den bisher größten Sieg ihrer Snooker-Karriere einfahren und bereitet sich nun auf die am Wochenende beginnenden deutschen Meisterschaften in Bad Wildungen vor, wo sie in den Disziplinen Snooker und 8-Ball antreten wird.