Deutsche Meisterschaften im Moutainbike „Ein echter Ritterschlag für unsere Region“

„Die Konkurrenz war wirklich groß“, erzählt Markus Appelmann, der mit seiner in Rheinhessen beheimateten Agentur Inmedia den Saarschleifen Bike+Run organisiert. „Wir mussten uns gegen Baden-Württemberg beim Bund Deutscher Radfahrer durchsetzen.“ Das ist gelungen – und so präsentiert sich am Sonntag, 11. August, Spitzensport an der Saarschleife: Die Mountainbike-Elite der Republik kämpft um die deutschen Meistertitel. „Ein echter Ritterschlag für unsere Region“, sagt Appelmann stolz.