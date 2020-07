Saarschleife Bike + Run : Jeder für sich und doch alle gemeinsam

Auf die Biker warten an der Saarschleife zwei Distanzen: über 32 und über 64 Kilometer. Die Läufer haben eine Strecke – über 32 Kilometer. Und w er gar nicht genug bekommen kann, der kann Lauf- und Radstrecke kombinieren. Foto: Ruppenthal

Mettlach Saarschleifen Bike+ Run findet trotz Corona statt – allerdings in veränderter Form. Die Teilnehmer haben fast vier Wochen Zeit.

Die gute Nachricht vorneweg: Der Saarschleifen Bike+Run findet auch dieses Jahr statt. Doch wegen Corona findet auch diese Veranstaltung in neuem Rahmen statt. Daniel Kiefer, der Bürgermeister der Gemeinde Mettlach, erklärt: „Wir haben uns dieses Jahr etwas Besonderes für die teilnehmenden Mountainbiker und Läufer ausgedacht: Eine Kreuzung aus kontaktlosem Live-Event und virtueller Veranstaltung.“

Die Region rund um die Saarschleife ist das ideale Revier für Outdoor-Sportler. Die Aktiven erwarten tolle Trails und atemberaubende Ausblicke auf das Wahrzeichen des Saarlands. Am Anfang steht die Entscheidung, welche Strecke es sein soll: 32 Kilometer (650 Höhenmeter) oder 64 Kilometer (1300 Höhenmeter)?

Nach der Anmeldung bekommt jeder Teilnehmer ein umfangreiches Starterpaket nach Hause geschickt. Ausgestattet mit diesem Equipment geht es dann an den Start. „Jeder Teilnehmer kann individuell oder – mit Abstand – im kleinen Team jederzeit im Veranstaltungszeitraum starten.“ Los geht es am 25. Juli, Zeit ist dann bis zum 22. August. Die Teilnehmer gehen allein oder in kleinen Teams (gemäß den aktuellen Regeln) wann immer sie möchten auf die Strecke. Den Abschluss bildet ein virtuelles Finale.