Der frühere Weihnachtsbaum ist jetzt ein Osterbaum

Es ist gar nicht lange her, dass die Tünsdorferin Patricia Eck den „ersten saarländischen Fastnachtsbaum“ kreiert hat. Kurzerhand hatte sie einen ausgedienten Weihnachtsbaum Anfang des Jahres umdekoriert. „Bereits damals mutmaßten wir, was Patricia Eck an weiteren kreativen Ideen aus dem Hut zaubern würde“, berichtet SZ-Leser Stefan Schaaf aus Orscholz. Jetzt steht der Baum in einem ganz neuen Gewand da, erzählt er: „Seit einigen Tagen ziert prachtvoller Osterschmuck den Baum und bildet mitten im Ort einen dekorativen Blickfang. Ein dekoratives Osternest mit aufwendig gearbeiteten Figuren rundet das Bild ab und wird von Kindern des Ortes mit glänzenden Augen bewundert.“ Schaaf ist jetzt schon gespannt, wie sich der Baum weiter entwickeln wird.