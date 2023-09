Völkerball Mehr als nur den Ball hin und her werfen

Mettlach · Der TV Orscholz richtet an diesem Wochenende den DTB-Pokal im Völkerball aus. In der Sporthalle Mettlach gehen 14 Frauen-Mannschaften an den Start. Aus dem Saarland sind der TV Humes, der TV Eppelborn, die SG Bous-Orscholz, der TV Aschbach und der TTV Stennweiler dabei.

01.09.2023, 07:00 Uhr

Im Völkerball-Saarlandpokal trafen die Mannschaften der SG Bous-Orscholz (im Vordergrund) und des TTV Stennweiler, der sich den Titel sicherte, im vergangenen Jahr aufeinander. Jetzt sehen sie sich beim DTB-Pokal am Wochenende in Mettlach wieder. Foto: Mario Bösen

Von David Benedyczuk

Völkerball kennen viele noch aus ihrer Schulzeit. Gewandtheit, Fang- und Treffsicherheit sind wichtige Komponenten dieses Mannschaftsspiels. Am kommenden Wochenende zeigen die besten weiblichen Völkerball-Mannschaften aus Deutschland in der Sporthalle Mettlach beim DTB-Pokal – dieser ist die inoffizielle deutsche Meisterschaft – ihr Können. „Es ist aber etwas ganz anderes als in der Schule“, berichtet Petra Ostermann vom TV Orscholz, der diesmal der Ausrichter des DTB-Pokals ist.