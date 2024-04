Fußball-Saarlandliga Rückkehr läuft nicht ganz wie gewünscht

Die Rückkehr kam etwas später als erwartet: Nach einjähriger berufsbedingter Pause wollte Damir Becker eigentlich schon zu Beginn der aktuellen Spielzeit in das Tor des Fußball-Saarlandligisten SG Mettlach-Merzig zurückkehren. „Ich hatte hier ja damals aufgehört, weil ich in Mannheim gearbeitet habe. Dort war die Wohnungssituation aber nicht zufriedenstellend“, verrät der 28-Jährige. Deswegen strebte Becker eine berufliche Veränderung an – und wurde fündig. „Mittlerweile arbeite ich für die Tochtergesellschaft einer Investmentbank in Luxemburg und wohne wieder in Merzig“, erklärt der Schlussmann. „Ich wollte dann natürlich auch wieder Fußball spielen – und da war klar, dass nur die Spielgemeinschaft meiner beiden Heimatvereine infrage kommt.“ Sein eigentlicher Heimatverein ist die Spvgg. Merzig, den Großteil seiner Karriere verbrachte er aber vor der SG-Gründung beim SV Mettlach.