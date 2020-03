IPR-Sitzung in Mettlach : Coronavirus erweiterte die Tagesordnung

Johannes Klotz (Sechster von rechts) war vom Gesundheitsministerium eigens nach Mettlach gefahren, um vor den Mitgliedern des IPR über den neuesten Stand der Corona-Epidemie im Saarland zu berichten. Foto: a-n

Mettlach Der Interregionale Parlamentarierrat hat das Themenspektrum seiner Sitzung kurzfristig aufgrund aktueller Ereignisse erweitert.



Als vor wenigen Tagen die Einladung des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) ins noble Schloss Saareck in Mettlach versandt wurde, standen noch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Feuerwehren sowie ein Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse beim grenzüberschreitenden Katastrophenschutz auf der Tagesordnung. Bei der Sitzung in der vergangenen Woche wurde allerdings die ganze Planung angesichts eines zweiten bestätigten Coronavirus-Patienten im Saarland über den Haufen geschmissen. Helma Kuhn-Theis, die Vorsitzende der Kommission für Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste des IPR, freute sich angesichts dieser Nachricht ganz besonders darüber, Johannes Klotz vom Ministerium für Soziales, Gesundheit Frauen und Familie in dieser Runde begrüßen zu dürfen.

Kurzerhand erklärte sie angesichts der dramatischen Nachricht aus Saarbrücken die Frage „Was können wir in unserer Großregion zur Bekämpfung des Coronavirus tun?“ zum neuen Tagesordnungspunkt. Die Vorsitzende interpretierte diese aktuelle Entwicklung als typische Aufgabe des IPR, praktische Erfahrungen in ihrem Sachgebiet schnell und effektiv in die politische Entscheidungsfindung einzubinden. Kuhn-Theis: „Gerade in unserem Grenzgebiet, wo allein zwischen dem Saarland und Luxemburg tagtäglich rund 200 000 Berufspendler die Grenze überschreiten, muss die Bekämpfung des Coronavirus eine wichtige Rolle spielen.“

Und Klotz nahm diesen Ball gleich mit Hinweisen auf die aktuelle Situation in der großregionalen „Corona-Front“ auf. So berichtete er neben dem Hinweis auf den zweiten bestätigten Corona-Patienten des Saarlandes von der Arbeit des von Staatssekretär Colling geleiteten Krisenstabes: „Dieser Krisenstab tagt derzeit jeden Morgen und tauscht sich ständig mit der zuständigen Taskforce des Bundes aus.“ Alle wichtigen Informationen würden bei dieser engen Zusammenarbeit ausgetauscht, um sie per Hotline unter den Bürgern transparent weiterzureichen. Außerdem sei bereits ein mobiles Ärzteteam im Einsatz.

Nico Steinbach (Bitburg/Prüm) fragte vorsichtig, ob es überhaupt realistisch sei, ein solches Virus bekämpfen zu wollen. Dirk Heber, MdL aus Rheinland-Pfalz, ließ in seiner Antwort darauf keinen Zweifel daran, dass es seiner Meinung nach überaus wichtig sei, mit entsprechender Vorsorge einer grenzüberschreitenden Pandemie entgegenzuwirken. Ein entsprechender Pandemieplan sei mit Sicherheit wichtig, weil eine unberechtigte Hysterie unter der Bevölkerung wohl gefährlicher wäre als die Gefahren durch das eigentliche Coronavirus.

Der interregionale Parlamentarierrat Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) wurde 1986 gegründet. Er ist die beratende parlamentarische Versammlung der Großregion, die sich zusammensetzt aus Saarland und Rheinland-Pfalz, Grand Est (Lothringen), Großherzogtum Luxemburg sowie der Wallonie in Belgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Der IPR hat sechs Kommissionen: wirtschaftliche Fragen, soziale Fragen, Verkehr und Kommunikation, Umwelt und Landwirtschaft, Schulwesen, Ausbildung, Forschung und Kultur sowie innere Sicherheit Katastrophenschutz und Rettungsdienste. Die letzte Kommission wird von dem Mitglied des saarländischen Landtages, Helma Kuhn-Theis, geleitet. Die Mitglieder des IPR setzen sich zusammen aus den Präsidenten der beteiligten Parlamente sowie aus Vertretern dieser Versammlungen, die von diesen bestimmt werden.

Kuhn-Theis bot sich als Kommissionsvorsitzende an, von allen Beteiligten hilfreiche Vorschläge zu sammeln und in einem Brief mit dem Ziel zu bündeln, ein effektives großregionales Krisenmanagement aufzubauen. In der Großregion müssten dann alle Erkenntnisse zu diesem Thema in den unterschiedlichen Hotlines vernetzt werden. „Mit einem solchen Engagement werden es uns die Menschen in unserer Großregion danken, dass wir uns auch um diese neue Gefahr kümmern.“ Ohne Widerspruch akzeptierte die Kommission diesen Vorschlag ihrer Vorsitzenden. Nach dieser Abstimmung bat Klotz die Anwesenden um Verständnis für seinen vorzeitigen Abschied: „Aber in unserem Ministerium wird in diesen Tagen angesichts des grassierenden Coronavirus jede Hand benötigt.“