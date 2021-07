Am Freibad und Cloef-Atrium : Neue Schnelltestzentren in Mettlach und Orscholz

Mettlach/Orscholz Um den Besucherinnen und Besuchern vor Ort einen Covid-Schnelltest anbieten zu können, kooperiert die Gemeinde mit einer Merziger Apotheke und bietet in Mettlach und Orscholz zwei neue Testmöglichkeiten.

Am Freibad in Mettlach und am Cloef-Atrium in Orscholz haben zwei neue Corona-Schnelltestzentren geöffnet, teilt die Stadt Mettlach mit. Diese werden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Fellenberg Apotheke aus Merzig betrieben.