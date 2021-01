Am Pellinger Berg : CDU Mettlach lenkt in Rastplatz-Streit ein

Mettlach Nach anfänglichen Bedenken können sich die Christdemokraten in Mettlach nun doch eine Rastanlage auf dem Pellinger Berg vorstellen.

Nach Angaben von Thielen laufen die Planungen der Autobahn GmbH des Bundes sowie des Landesbetriebes für Straßenbau als Vorgängerorganisation bereits seit über einem Jahrzehnt. Dagegen würden die kommunalen Gremien aber nur sporadisch damit befasst werden. „Außerdem sind seit dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in 2018 zumindest für die CDU-Fraktion mehr als die Hälfte der Mitglieder des Gemeinderats 2019 neu in das Gremium gekommen“, nannte der Landtagsabgeordnete einen weiteren Grund, warum sich seine Parteifreunde mit dem Thema beschäftigt hätten. Nach seiner Ansicht sei es überheblich, dass wegen der zweimaligen Beratung im Gemeinderat und wegen des einmaligen Aufschiebens der Entscheidung direkt Regressforderungen ins Spiel gebracht worden seien. „Der LfS und die Autobahn GmbH haben seit 2018 mehr als zwei Jahre gebraucht, um einen ordentlichen Plan aufzustellen. Im Umkehrschluss soll aber der ehrenamtlich tätige Gemeinderat jetzt in wenigen Tagen die Ergebnisse prüfen und durchwinken.“ Durch die Aussagen – vor allem in der Presse – werde ein unverhältnismäßiger Druck auf ehrenamtliche Mandatsträger aufgebaut, der an dieser Stelle nicht angebracht sei. „Damit setzt man unverschämte Maßstäbe, die man selbst nicht erfüllen kann.“ Als Beispiel nennt er die Ampelanlagen, die der LfS bereits für 2020 an der Umgehungsstrecke für den Tunnel zugesagt habe. „Hier wird das Versäumnis mit der Corona-Krise entschuldigt, wobei überhaupt nicht ersichtlich ist, welchen Bezug diese Krise zum Straßenwesen haben soll.“ Als ebenfalls nicht hilfreich bezeichnete Thielen die Tatsache, dass Bürgermeister Daniel Kiefer hier nicht an der Seite seines Rates stehe: „Wir arbeiten in der Regel konstruktiv mit dem Mettlacher Bürgermeister zusammen. In dem Fall sollte er es schätzen, dass er so aktive Ratsmitglieder hat.“ Er sollte sie eher in Schutz nehmen, statt dem Druck aus dem SPD-geführten Verkehrsministerium an seinen Gemeinderat weiterzugeben. „Das sind parteipolitische Spielchen, die hier nichts zu suchen haben.“