Wahlanalyse Mettlach : Mettlacher SPD erlebt Debakel

Mettlach CDU erobert knappe absolute Mehrheit im Gemeinderat, Grüne erstmals dabei.

Mit einem Debakel endete die Gemeinderatswahl in Mettlach für die SPD: Die Partei, die durch die Kappelt-Affäre um ihren Ex-Fraktionschef Markus Rausch und den früheren Bürgermeister Carsten Wiemann zermürbt war, rauschte um mehr 15 Prozent nach unten und verlor fünf ihrer bislang zwölf Ratssitze.

Nutznießer davon war zum einen die CDU, die sich mit einem Zuwachs von 3,8 Prozent 17 Sitze und damit die absolute Mehrheit in dem 33 Mitglieder zählenden Gremium erobern konnte. Gegenüber der letzten Wahl gewannen die Christdemokraten zwei Sitze hinzu.

Ein weitere großer Gewinner des Wahlsonntags sind die Grünen: Bei der letzten Wahl noch nicht dabei, kamen sie aus dem Stand heraus auf 7,2 Prozent und zu zwei Ratssitzen. Und auch die Freien Bürger Mettlach (FBM) dürften zufrieden sein: Sie steigerten sich um fünf Prozent auf jetzt 13,7, was ihnen einen vierten Ratssitz bescherte. Ebenfalls verbessert hat sich die FDP, sie holte 2,9 Prozent mehr als noch 2014 und sitzt nun mit zwei Vertretern, also in Fraktionsstärke, im Rat. Unverändert einen Sitz behält die Linkspartei, die ihr prozentuales Ergebnis der letzten Kommunalwahl behaupten konnte.