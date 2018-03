Burggespenst Jakobine Clairchen eröffnet die Saison

Während der Saison – von April bis Oktober – bietet die Kulturstiftung des Landkreises Merzig-Wadern am jeweils ersten Samstag im Monat um 15 Uhr kostenlose Gespensterführungen durch die Burg, auf die Türme und in die beiden Museumsräume. Die Aktionstage „Die Burg und ihre Herren“ finden an jedem dritten Samstag im Monat um 14 Uhr und 16 Uhr statt. Ritter Guy de Montclair und seine Burgdame führen durch die Gemäuer. Den heimischen Wald besser kennenlernen können große und kleine Wanderer auf dem Weg zur Burg Montclair: An zwölf Bewegungs- und Baumarten-Stationen bietet das „Walderlebnis Montclair“ Platz zum Entdecken und Spielen. Das „Walderlebnis Montclair“ erstreckt sich vom Waldparkplatz Montclair bis zur Burg. An Karfreitag, 30. März, bietet die Burggastronomie Backfisch und das traditionelle Kässchmier-Essen. Am Samstag, 31. März, Ostersonntag, 1. April, und Ostermontag, 2. April, können die kleinen Besucher beim Ostereiersuchspiel das Gelände um die Burg erobern.

Burg und Gastronomie haben vom 1. April bis zum 1. November dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag, außer an Feiertagen – in diesen Wochen ist Dienstag Ruhetag. Der Eintrittspreis für Museum- und Turmbesuch beträgt zwei Euro pro Person, Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt.

Schulklassen bis zu 30 Personen zahlen einen Pauschalpreis von 30 Euro, jede weitere Person einen Euro, Gruppen ab 20 Personen zahlen pro Person 1,50 Euro. Für Inhaber der Ehrenamtskarte ist der Eintritt frei.

Kontakt für Buchungen oder bei allgemeinen Fragen: Tel. (0 68 61) 8 02 35 oder per E-Mail an: info@burg-

montclair.de. Infos zu den Veranstaltungen und zur Burg auf der Internetseite.