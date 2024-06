Sieg im ersten Wahlgang Daniel Kiefer setzt sich in Mettlach klar durch

Kurz nach 20.30 Uhr steht der Sieger der Mettlacher Bürgermeisterwahl fest: Mit 57,17 Prozent der Stimmen macht Amtsinhaber Daniel Kiefer von der SPD das Rennen – und lässt seine Mitbewerber klar hinter sich. Manuel Kerber (CDU) erhält 36,07 Prozent der Stimmen, Rainer Weber von FDP 6,77 Prozent. Das sind die Ergebnisse des vorläufien Endergebnisses. Was sich seit Beginn der Auszählung angedeutet hat, wird für Kiefer zur Gewissheit. „Der Alte wird der Neue“, schmunzelt ein Beobachter im Orscholzer Cloef-Atrium, in dem die Verantwortlichen gegen die Tücken der Technik ständig ankämpfen müssen. Insgesamt 6487 gültige Stimmen zählen die Wahlhelfer aus – von insgesamt 9818 Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung liegt bei rund 68 Prozent. Strahlend nimmt der Rathauschef die Glückwünsche von Familie, Freunden, Parteikollegen und Bekannten entgegen. Von SPD-Fraktionschef Uwe François gibt es einen Blumenstrauß, von Hans-Joef Uder eine kameradschaftliche Umarmung. „Langweilig wird es bestimmt nicht“, freut sich der Wahlsieger über seinen Erfolg. So einiges muss seinem Bekunden nach der Hochwassser-Katastrophe am Pfingstwochenende noch aufgearbeitet werden, gesteht der Mann, der wie seine beiden Herausforderer aus Orscholz stammt. Doch er hoffe, dass in der kommenden Woche der Kreisel, der überflutet worden ist, wieder für den Verkehr freigegeben werden und die Reinertstraße damit entlastet werden kann.