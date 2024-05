400 Besucher in Orscholz Gut zwei Wochen vor der Wahl: Kandidaten in Mettlach liefern sich lebhafte Diskussion

In der Beurteilung der Hilfskräfte sind sich die drei Männer, die sich um das Amt des Mettlacher Bürgermeisters bewerben, einig: Mit Blick auf die Hochwasser-Einsätze am vergangenen Wochenende spricht Amtsinhaber Daniel Kiefer (SPD) von einer Truppe, die super aufgestellt ist. „Wir waren für solche Szenarien vorbereitet“, lobt der Verwaltungschef die Arbeit der Feuerwehr beim Kandidatencheck von Radio Saarschleifenland (RSL) in Kooperation mit der SZ im Cloef-Atrium in Orscholz. „Dass die Stadt Merzig bereits um die Mittagszeit das Event Saarpedal abgesagt hatten, war die richtige Entscheidung“, räumt er vor gut 400 Zuhörern ein. Auch lässt er die „kräftezehrenden Tage“ Revue passieren und registriert zufrieden, dass sich alles wieder normalisiert habe. Einen „Bombenjob, durch den Schaden abgewendet wurde“, nennt Mitbewerber Manuel Kerber (CDU) die Arbeit der Einsatzkräfte. Die Gemeinde kam deshalb nach seiner Meinung mit einem blauen Auge davon.