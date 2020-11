Mettlach : Bierfreunde backen Brot  für die gute Sache der Herzensengel

Mettlach Die Bierfreunde Saar-Lor-Lux mit Sitz in Mettlach widmen sich über 20 Jahre lang der Erhaltung, Pflege und Förderung der Bier-Kultur unter Berücksichtigung des Deutschen Reinheitsgebotes von 1516. Stammhaus der Bierfreunde ist die Erlebnis-Brauerei Mettlacher Abtei Bräu.

Auch Benefiz-Aktionen kommen hierbei nicht zu kurz. So fand vor wenigen Tagen in der ehemaligen Senfmühle der Abtei-Brauerei eine Brotback-Aktion für einen guten Zweck statt. Aktive Bäcker waren Elisabeth und Rudi Ewert (zweiter Vorsitzender), Monika und Günther Leinen (Kassierer), Ute und Peter Strupp sowie Heiner Thul (Ortsvorsteher Mettlach).

Thul kreierte die Backmischungen für die unterschiedlichen Brote und Brötchen, die im freien Verkauf an die Gäste und Besucher der Brauerei an diesem Tag gelangten. „Wir können mit der guten Resonanz mehr als zufrieden sein“, lautete der Kommentar von Karin Fell, nachdem zum Ende der Back-Aktion Kassensturz gemacht worden war. Sie dankte allen, die ihren Obolus hierzu geleistet hatten.

500 Euro, aufgerundet mit einigen Spendengeldern, wurden gezählt und sofort in das Spendenschwein Clara der Herzensengel Merzig gesteckt. Vorsitzender Adrian Schmitz vom Helferverein zeigte sich ebenfalls erfreut über diesen Erlös, der „wie immer an eine richtige Adresse zur Linderung von Not zur Verfügung gestellt werden wird“, versicherte er. Schließlich gebe es genügend Bürger der Region in Not.