Motorboote sind sehr beliebt Bootsverleih an der Saarschleife ist der Renner

Seit Pfingsten gibt es eine weitere touristische Attraktion in der Saarschleife bei Steinbach. In diesem traumhaften Ambiente betreibt die Delphin-Tec Schiffstechnik GmbH einen Bootsverleih, der Boote verschiedener Antriebsarten anbietet. Tretboote, Motorboote und Stand-up Paddelboards können ausgeliehen werden. Wer einen mehrtägigen Urlaub auf dem Wasser plant, ist mit einem elektrisch betriebenen Hausboot bestens versorgt. Obwohl der Start des attraktiven Angebots in einer turbulenten Zeit fiel – das Pfingsthochwasser stellte die Betreiber vor eine erste Herausforderung – wird es inzwischen angenommen und die Betreiber ziehen ein erstes positives Fazit.