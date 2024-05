Steg an der Saarschleife eingeweiht Gäste genießen Jungfernfahrten auf der Saar

Galant reicht Skipper Ahmet Tüzün seinen Passagieren zum Einsteigen die Hand, hilft beim Platznehmen. Derweil tuckert ein zweites Motorboot in Richtung Saarschleife los – mit Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Merzigs Oberbürgermeister Marcus Hoffeld am Steuer. Derweil genießt Mettlachs Verwaltungschef Daniel Kiefer die Nähe zum Wasser, das zauberhafte Panorama auf die Cloef und die bewaldeten Felsen von Montclair. Nach einer kurzen Stippvisite auf dem Fluss geht es zurück an die Steganlage, die die beiden Unternehmer Franz With und Matthias Schmitt mit ihren Gästen einweihen. Nach den Worten der beiden Verantwortlichen der Firma Delphin Tec stehen ab Pfingsten fünf Tretboote und fünf Motorboote zum Ausleihen zur Verfügung. Der Steg, 37 Meter lang und 4,50 Meter breit, biete Platz für sechs Haus- und Motorboote sowie sechs Kleinmotorboote und fünf Tretboote. „Sechs Kleinmotorboote, für die kein Führerschein notwendig ist, und fünf Tretboote können hier gemietet werden“, erzählen beide. „Die Hausboote und die beiden Jachten warten im Merziger Hafen auf Gäste.“