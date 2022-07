Trotz Corona und Energiekrise : Villeroy & Boch steigert Umsatz und Gewinn – vor allem in zwei Sparten

Mettlach Nach Angaben des Mettlacher Konzerns Villeroy & Boch stiegen die Aufträge im ersten Halbjahr dieses Jahres. Vor allem in zwei Sparten. Ob sich das Wachstum aber fortsetzt? Die Führungsspitze sieht große Unwägbarkeiten.

Deutlich gestiegene Umsatz- und Gewinnumsätze vermeldet Villeroy & Boch für seine beiden Sparten Bad/Wellness sowie Dinig/Livestyle (Geschirr/Porzellan). Demnach legte der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 um 9,1 Prozent zu. In absoluten Zahlen: Er erreichte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 490,3 Millionen Euro. Das sind 40,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Pressesprecherin Anabell Westrich am Unternehmenssitz in Mettlach mitteilt.