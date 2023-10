Soll es jetzt jedes Jahr geben Tennis sorgt auch bei den Kindern für großen Spaß

Hatte man vor Corona in Zusammenarbeit mit der Grundschule Orscholz fünf Jahre lang „Schnupperaktionen“ mit Schülern der Schule durchgeführt, musste man wegen der Corona-Epidemie diese Aktionen einstellen. Nun hat der Tennisclub Orscholz anlässlich seines 45-jährigen Bestehens diese Aktion „Schnuppertennis“ wieder aufgegriffen und für alle interessierten Kinder und Jugendliche angeboten. Dreißig Kinder und Jugendliche nahmen dieses Angebot an und nahmen die drei Tennisplätze des Vereins in Beschlag. Für den Verein stehe dabei einmal die Förderung und Gewinnung von jungen Mitgliedern im Vordergrund, wie die Sportwartin Laura Hein mitteilte. Die Jugendsportwartin Vanessa De Giorgi ergänzte hierzu, dass der Verein dringend neue junge Mitglieder brauche, denn zur Zeit habe man keine Kinder- und Jugendmannschaften mehr im Spielbetrieb.