Tradition in Orscholz : Angelina trägt in Orscholz die Erntekrone

Angelina trägt in Orscholz die Erntekrone

Tradition in Orscholz

Ein Prosit auf das Fest: Schirmherr David Zimmer (l.) stößt mit den frisch gekrönten Hoheiten und Ortsvorsteher Manuel Kerber an. Foto: eb

Orscholz Bei der Inthronisierung der Hoheiten in zum Erntedankfest in Orscholz wechselte auch der Dreschflegel den Besitzer.

Der Kurort an der Cloef feierte an diesem Wochenende sein 62. Erntedank- und Heimatfest, das erneut unter dem Motto „Traditionen pflegen – Generationen bewegen“ stand. Nach einem Festgottesdienst in Pfarrkirche St. Nikolaus und dem Festumzug zum Cloef-Atrium unter Begleitung von Fahnenträgern örtlicher Vereine ertönten Pauken und Trompeten im Festsaal. Mit dem Marsch Preußens Gloria stimmte der Musikverein Orscholz mit Dirigent Tassilo Welsch auf die Inthronisation der neuen Erntekönigin Angelina I. mit ihren Prinzessinnen Vanessa und Charlotte ein.